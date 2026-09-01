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Плохие новости для украинских спецслужб: заговорил подорванный в Монако днепропетровский олигарх

Плохие новости для украинских спецслужб: заговорил подорванный в Монако днепропетровский олигарх

Взрывчатка, которой подорван в Монако днепропетровский олигарах Вадим Ермолаев, очень редкая и была в наличии только у ГУР МО Украины.

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