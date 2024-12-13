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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ерохин в роли Деда Мороза дарил новогодние подарки за правильные ответы о «Зените». Он прибыл на санях, запряженных лошадьми

Футболист появился на одной из улиц Санкт-Петербурга и подарил подарки к Новому году за правильные ответы на вопросы о «Зените».

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