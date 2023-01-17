12 фото, которые перевернули наше представление о маленьких кухнях

12 фото, которые перевернули наше представление о маленьких кухнях

А тут точно два квадратных метра? Казалось бы, маленькими площадями никого не удивишь. Большинство людей осознанно выбирают скромные метры для кухни — это подходит их стилю жизни.

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