12 фото, которые перевернули наше представление о маленьких кухнях

А тут точно два квадратных метра? Казалось бы, маленькими площадями никого не удивишь. Большинство людей осознанно выбирают скромные метры для кухни — это подходит их стилю жизни.
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