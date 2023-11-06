Предметы советской эпохи, о назначении и важности которых современная молодежь догадается с трудом

Предметы быта советской эпохи. В нашу стремительную эпоху, когда все быстро меняется и приобретает немыслимые формы и функции, многие предметы интерьера конца прошлого века кажутся уже смешными и нерациональными.
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