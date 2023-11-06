Предметы советской эпохи, о назначении и важности которых современная молодежь догадается с трудом

Meerflieger

"...Нынешние дети даже представить не могут, что их бабушки и дедушки носили в портфелях вместе с кучей книг и тетрадей..."(с) Брехня. Я - трижды дед и ни подставок для книг в школу не носил, ни чернилами не писал. Это уже к прабабушкам и прадедушкам нынешних детей... 😃