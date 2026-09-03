Министр обороны Эстонии подал в отставку из-за поставок оружия Киеву

Занимавший пост с 2022 Ханно Певкур уходит со скандалом из-за поддержки Украины.Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подал в отставку из-за поставок оружия Украине.
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