Экс-игрок Петрушин похвалил "Спартак" за ничью с "Локомотивом"

Бывший футболист московского "Динамо" Алексей Петрушин похвалил московский "Спартак" после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом" и отметил, что игра получилась хорошая.
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