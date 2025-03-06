Проректор госуниверситета Ельца задержана силовиками по делу о хищений премий

Задержан проректор Елецкого государственного университета по делу о хищении премий для сотрудников. Речь идет о Евгении Герасимовой, которая в отвечает за вопросы дополнительного образования, внутреннего контроля и международной деятельности.
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