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Новости Липецка

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Проректор госуниверситета Ельца задержана силовиками по делу о хищений премий

Проректор госуниверситета Ельца задержана силовиками по делу о хищений премий

Задержан проректор Елецкого государственного университета по делу о хищении премий для сотрудников. Речь идет о Евгении Герасимовой, которая в отвечает за вопросы дополнительного образования, внутреннего контроля и международной деятельности.

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