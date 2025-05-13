В ЕП сочли необходимым прекратить агрессивную политику ради переговоров

Общественное давление и стремление всех граждан стран ЕС к миру должны убедить европейских лидеров отложить опасные игры в сторону и мобилизоваться ради успешных мирных переговоров, заявила «Известиям» евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ.
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