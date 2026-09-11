Айза жестко ответила солисту «Дискотеки Аварии» на слова о женщинах за 40

Блогерша Айза-Лилуна Ай жестко раскритиковала солиста «Дискотеки Аварии» Алексея Серова, который заявил, что мужчины старше 40 лет интересуются не ровесницами, а молодыми девушками, поскольку не хотят решать чужие проблемы.