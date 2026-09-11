Рамблер
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рамблер

55 подписчиков

Айза жестко ответила солисту «Дискотеки Аварии» на слова о женщинах за 40

Айза жестко ответила солисту «Дискотеки Аварии» на слова о женщинах за 40

Блогерша Айза-Лилуна Ай жестко раскритиковала солиста «Дискотеки Аварии» Алексея Серова, который заявил, что мужчины старше 40 лет интересуются не ровесницами, а молодыми девушками, поскольку не хотят решать чужие проблемы.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым