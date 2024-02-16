Новости: Севаст...
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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Возможно онлайн». Данные о севастопольцах подтвердят

«Возможно онлайн». Данные о севастопольцах подтвердят

В соответствии с действующим законодательством, согласно статье 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», на оператора возложена обязанность осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте.

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