«Возможно онлайн». Данные о севастопольцах подтвердят

В соответствии с действующим законодательством, согласно статье 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», на оператора возложена обязанность осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте.
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