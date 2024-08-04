Как люди отправляли по почте самих себя

Ранее «Моя Планета» рассказывала, как в начале XX века предприимчивые американские родители отправляли по почте детей, экономя на билете на поезд, и как австралиец преодолел 21 000 км без гроша в кармане.
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