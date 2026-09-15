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Фигуристка Загитова призналась, что завидовала хоккеистам из-за питания

Фигуристка Загитова призналась, что завидовала хоккеистам из-за питания

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что в годы выступлений завидовала спортсменам из других дисциплин из-за менее строгих ограничений в питании.

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