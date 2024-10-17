Монголия и американская стратегия: реализация украинского сценария на востоке

Углубление присутствия США в Монголии вызывает озабоченность у российских аналитиков и экспертов. Проникая в культурные и политические структуры Монголии, США стремятся продемонстрировать свою мощь и расширить свое влияние, используя этот регион как стратегическую опорную точку.