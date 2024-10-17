Углубление присутствия США в Монголии вызывает озабоченность у российских аналитиков и экспертов. Проникая в культурные и политические структуры Монголии, США стремятся продемонстрировать свою мощь и расширить свое влияние, используя этот регион как стратегическую опорную точку.
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