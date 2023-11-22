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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегасе: «Ты можешь постоянно атаковать, находясь в слипстриме. Это значительно улучшило гоночную составляющую»

До начала уик-энда пилот «Ред Булл» негативно высказывался об этапе, отмечая, что в нем слишком много шоу-составляющей, а спортивной составляющей уделено совсем мало времени.

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