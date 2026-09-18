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Царьград

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"На Украине назревает дефицит": Инсайдер узнал, что русские ведут охоту на одни "дорогие игрушки" ВСУ

"На Украине назревает дефицит": Инсайдер узнал, что русские ведут охоту на одни "дорогие игрушки" ВСУ

За последние месяцы наши войска превратили украинский конфликт в неподъёмный финансовый груз, который скоро ляжет на плечи глобалистов.

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