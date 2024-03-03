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Климова опубликовала редкий снимок с первым мужем и их дочерью-именинницей

Актриса Екатерина Климова показала ювелира Илью Хорошилова, от которого в 24 года родила дочь. Екатерина Климова в своем микроблоге поделилась редким фото с первым мужем ювелиром Ильей Хорошиловым, которого она бросила ради Игоря Петренко.

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