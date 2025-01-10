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Царьград

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Володин представляет Россию на инаугурации Николаса Мадуро в Венесуэле.

Володин представляет Россию на инаугурации Николаса Мадуро в Венесуэле.

Председатель Госдумы, Вячеслав Володин, прибыл в Каракас по поручению президента Путина. Он будет представлять Россию на инаугурации Николаса Мадуро, избранного на третий срок.

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