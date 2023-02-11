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Лука Дончич: «Я не привык играть без мяча. Мне предстоит учиться, но думаю, что все будет хорошо»

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич заявил, что рад переходу в команду звездного Кайри Ирвинга, несмотря на необходимость перестраивать свою игру.

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