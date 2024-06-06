Путин: Решение Зеленского не участвовать в выборах вызывает вопросы

Решение Владимира Зеленского не принимать участие в выборах на Украине вызывает множество вопросов. Об этом на встрече с представителями средств массовой информации заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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