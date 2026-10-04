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Картинки, открытки, поздравления с Днем учителя в 2026 году в России

Картинки, открытки, поздравления с Днем учителя в 2026 году в России

Пошлите их: педагогов и преподавателей, классную, завуча, самого директора и даже физрука идеально поздравить с Днем учителя этими открытками и картинками от MAXIM! фото: AI / MAXIMДень учителя Праздник тянется своими корнями в СССР: День учителя впервые появился в 1965 году в нашей стране по мановению Указа Верховного Совета СССР.

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