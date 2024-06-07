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У России появятся "прокси" – силы. Кого можно вооружить против США?

У России появятся "прокси" – силы. Кого можно вооружить против США?

ДАМ - весьма существенное изменение нашей внешней политики. Дмитрий Медведев Вчера Президент России впервые допустил отправку нашего оружия в регионы, которые воюют с государствами, поставляющими оружие б.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Это будет правильно. Давно пора.
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