Кустурица снимет картину на русском языке до конца года "Преступление без наказания"

Кустурица приступит к съемкам фильма на русском языке “Преступление без наказания” Известный режиссер Эмир Кустурица объявил о начале съемок своего нового фильма “Преступление без наказания” до конца текущего года.
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