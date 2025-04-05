34 дня до Великой Победы: 5 апреля 1945 года 🔥🔥🔥 9 апреля в 1945 году войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг — столицу Восточной Пруссии.
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34 дня до Великой Победы: 5 апреля 1945 года 🔥🔥🔥 9 апреля в 1945 году войска маршала Василевского взяли штурмом город-крепость Кенигсберг — столицу Восточной Пруссии.