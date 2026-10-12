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«Он держался весь день и сорвался дома»: почему после школы дети становятся невыносимыми

«Он держался весь день и сорвался дома»: почему после школы дети становятся невыносимыми

У этого поведения есть объяснение фото: Catherine Delahaye/Getty Images«Мой сын в школе — просто золотой ребенок.

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