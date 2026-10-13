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Таджикистан хочет упростить грузоперевозки через границы

Перевозить товары через несколько стран станет проще?Таджикистан готовится облегчить работу международных перевозчиков: вместо отдельных транзитных разрешений для разных стран они смогут использовать один электронный документ.

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