Масштабные задержания в российских корпорациях: под следствием руководители «Газпром энергохолдинга» и «ЭФКО»

В России прошла серия задержаний руководителей крупных компаний. Под следствием оказались представители «Газпром энергохолдинга» и «ЭФКО» — расследования связаны с подозрениями в коррупции, хищениях и возможных нарушениях при реализации крупных проектов.
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