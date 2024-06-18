В Белом море обнаружен затонувший советский пароход «Поморье»

Участники экспедиции «Помни войну», организованной Русским географическим обществом и Фондом «Люди моря» при поддержке Гидрографической службы Северного флота ВМФ России, обнаружили в Белом море советский грузопассажирский пароход «Поморье».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии