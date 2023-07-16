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Ралли "Шелковый путь" торжественно завершилось в Москве

Ралли "Шелковый путь" торжественно завершилось в Москве

Скриншот видео Обуздать почти все стихии удалось участникам 13-го ралли "Шелковый путь". От Казани до Москвы, через 13 регионов страны, в невыносимую жару, сменяющуюся ливнем, участники преодолели более пяти тысяч километров по коварному бездорожью.

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