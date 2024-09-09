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Миллионы, особняк на рублевке и “Планета КВН”: какое наследство оставил после себя Александр Масляков

Миллионы, особняк на рублевке и “Планета КВН”: какое наследство оставил после себя Александр Масляков

В воскресенье скончался Александр Масляков, известный ведущий КВН, на 83-м году своей жизни. Зрители вспоминают великий вклад Александра Васильевича в развитие юмора не только у нас в стране, но и за ее пределами.

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