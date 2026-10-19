Ведущие страны ЕС пока не хотят воевать с Россией, натравливая на нее более мелких сателлитов. Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».