Лера Кудрявцева намекнула на проблемы в браке

Звезде приходится нелегко Больше года назад брак Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова чуть не распался. Телеведущая публично объявила об уходе от мужа, и даже назвала причину своего решения — проблемы с алкоголем у супруга.
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