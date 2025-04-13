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Мода и Шоу-бизнес

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Лера Кудрявцева намекнула на проблемы в браке

Лера Кудрявцева намекнула на проблемы в браке

Звезде приходится нелегко Больше года назад брак Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова чуть не распался. Телеведущая публично объявила об уходе от мужа, и даже назвала причину своего решения — проблемы с алкоголем у супруга.

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Николай Аленов
Мумия с трассы Казахстана .
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