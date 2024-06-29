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МО Белоруссии: ситуация на границе с Украиной нарастает напряженность

МО Белоруссии: ситуация на границе с Украиной нарастает напряженность

Заместитель командующего Силами специальных операций (ССО) по идеологической работе вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич заявил, что ситуация на белорусско-украинской границе характеризуется нарастанием напряженности.

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