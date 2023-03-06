Жители Миловидова жалуются на нашествие крыс и мышей

Жители «Нового Смоленска» бьют тревогу, грызуны ходят пешком во дворе дома №56 по Киевскому шоссе. Житель Миловидово Валерий Решетников рассказал в соцсетях, что мыши и крысы бегают около дома, не обращая практически никакого внимания на людей.