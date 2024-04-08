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Спички - не игрушка

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Рейх, Израиль, Украина - три страны, одна идеология

Отрывки  из  новой  интереснейшей  статьи   Р. Ищенко.У Украины и Израиля в современном мире много общего.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
На  Украине сейчас есть идеология. НАЦИСТСКАЯ.
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6 час.
Евгений МакЛауд
ну так везде правили и правят евреи, а уж более нацистского талмуда чем иудейская тора в мире не найти. К стати про заебавший всех холокост - Евреи уничтожили евреев, но платить за это должен весь мир. Такой жидовский гешефт.
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5 час.
Валерий Викторович Баженов
Так во всех трёх правители кто? Праильно, богоотвергнутые. А методы войны все из мирной и не запрещённой библии.
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4 час.

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