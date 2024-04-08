Рейх, Израиль, Украина - три страны, одна идеология

Евгений МакЛауд

ну так везде правили и правят евреи, а уж более нацистского талмуда чем иудейская тора в мире не найти. К стати про заебавший всех холокост - Евреи уничтожили евреев, но платить за это должен весь мир. Такой жидовский гешефт.