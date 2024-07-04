Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

236 подписчиков

«Сбер» откроет на ИННОПРОМ мобильный офис для обмена валюты

«Сбер» откроет на ИННОПРОМ мобильный офис для обмена валюты

Посетители ИННОПРОМ в Екатеринбурге смогут обменять валюту, не покидая территорию выставки. Такая услуга появится в мобильном офисе «Сбера» — специально оборудованном автомобиле, который в дни мероприятия разместится на уличной площадке возле павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх