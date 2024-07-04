«Сбер» откроет на ИННОПРОМ мобильный офис для обмена валюты

Посетители ИННОПРОМ в Екатеринбурге смогут обменять валюту, не покидая территорию выставки. Такая услуга появится в мобильном офисе «Сбера» — специально оборудованном автомобиле, который в дни мероприятия разместится на уличной площадке возле павильона МВЦ «Екатеринбург-Экспо».