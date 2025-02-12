Штурмовики показали захват опорника ВСУ на Кураховском направлении

Штурмовая группа из четырех военнослужащих 242-го полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск захватила важный опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении и 7 дней обороняла занятые позиции от украинских атак.
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