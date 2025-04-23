Сладкий и гадкий: «дубайский шоколад» проверят на фальсификат и опасные компоненты

«Дубайский шоколад» проверят на фальсификат и наличие опасных компонентов. С такой просьбой в Роспотребнадзор, а также в Госкомиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обратились общественники.
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