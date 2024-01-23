Израиль предложил лидерам ХАМАС в рамках перемирия покинуть территорию сектора Газа

Израильские власти в рамках заключения расширенного соглашения о временном прекращении активных боевых действий предложили высокопоставленным лидерам палестинского движения ХАМАС покинуть территорию сектора Газа.
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