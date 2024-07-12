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В ЦБ раскрыли условия блокировки денежных переводов при подозрительных звонках

В ЦБ раскрыли условия блокировки денежных переводов при подозрительных звонках

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Российские банки с 25 июля начнут блокировать денежные переводы в случае получения информации от операторов связи информации о том, что клиент кредитной организации перед финансовой операцией получил подозрительный звонок или sms-сообщение.

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