В ЦБ раскрыли условия блокировки денежных переводов при подозрительных звонках

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Российские банки с 25 июля начнут блокировать денежные переводы в случае получения информации от операторов связи информации о том, что клиент кредитной организации перед финансовой операцией получил подозрительный звонок или sms-сообщение.
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