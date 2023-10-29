В Петербурге задержали десятки фейковых ОМОНовцев

В Петербурге группа лиц, одетых в форму силовиков и вооруженных страйкбольным оружием, пыталась арестовать людей на Невском проспекте.
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