Бывший врач Белого дома раскрыл особенности ранения Трампа при покушении

TASS/AP/Gene J. Puskar Бывший президент США Дональд Трамп выздоравливает после покушения согласно ожиданиям, сообщили в газете The Washington Post со ссылкой на письмо лечащего врача политика и конгрессмена Рони Джексона.
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