Нарушение сна связано с воспалительными изменениями иммунитета

Новое исследование проливает свет на влияние качества сна на иммунную систему человека и на то, как оно может быть связано с развитием таких заболеваний, как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
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