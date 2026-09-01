Пашинян выступил на армянском языке на саммите ШОС+ в Бишкеке

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС+) в Бишкеке премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на армянском языке, что отличало его от других лидеров стран СНГ, которые говорили на русском языке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия бьет трево...
- Huawei Mate 90 Pr...
- Драка на иглах: м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым