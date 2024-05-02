Любые военные потрясения связаны с разрушениями и человеческими трагедиями. Но исторические испытания дают шанс на исправление ошибок и решение проблем.
У НАС ПОЯВИЛСЯ ШАНС НА НОВУЮ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ. ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ ИМ РОССИЯ?
Комментарии
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Александр Симаков
Начинать надо с семьи, и ещё решительнее, чем со школы. 😀
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4 час.
Иван Агеев
Родители тоже ведь в школе сначала учатся, а когда создали семью, это следующий этап. Там уже сложнее вмешиваться. Как говориться в русской пословице - "Воспитывать надо, когда поперёк лавки лежит, когда вдоль, уже поздно".
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50 мин.
Иван Агеев
Ну да, херню в соцсетях пишет.
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49 мин.
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