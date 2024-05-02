У НАС ПОЯВИЛСЯ ШАНС НА НОВУЮ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ. ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ ИМ РОССИЯ?

Начинать надо с семьи, и ещё решительнее, чем со школы. 😀

Иван Агеев

Родители тоже ведь в школе сначала учатся, а когда создали семью, это следующий этап. Там уже сложнее вмешиваться. Как говориться в русской пословице - "Воспитывать надо, когда поперёк лавки лежит, когда вдоль, уже поздно".