У НАС ПОЯВИЛСЯ ШАНС НА НОВУЮ РУССКУЮ КУЛЬТУРУ. ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ ИМ РОССИЯ?

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Любые военные потрясения связаны с разрушениями и человеческими трагедиями. Но исторические испытания дают шанс на исправление ошибок и решение проблем.

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Комментарии
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Александр Симаков
Начинать надо с семьи, и ещё решительнее, чем со школы. 😀
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4 час.
Иван Агеев
Родители тоже ведь в школе сначала учатся, а когда создали семью, это следующий этап. Там уже сложнее вмешиваться. Как говориться в русской пословице - &quot;Воспитывать надо, когда поперёк лавки лежит, когда вдоль, уже поздно&quot;.
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50 мин.
Иван Агеев
Ну да, херню в соцсетях пишет.
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49 мин.

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