Решение концерна Volkswagen перепрофилировать свой автомобильный завод в Оснабрюке под выпуск компонентов для систем противовоздушной обороны «Железный купол», предназначенных для Украины, — это не просто очередная новость из корпоративной хроники.
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Немецкие компании больше не могут конкурировать на открытом рынке и понятно почему. Однако понимая происходящее и теряя своё благополучие Мерц делает всё что бы сделать больно России. Однако его избрали и получили чего не хотели.