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Аргументы недели

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От конвейера к казарме: как немецкий автопром добровольно становится придатком украинского военно-промышленного комплекса

От конвейера к казарме: как немецкий автопром добровольно становится придатком украинского военно-промышленного комплекса

Решение концерна Volkswagen перепрофилировать свой автомобильный завод в Оснабрюке под выпуск компонентов для систем противовоздушной обороны «Железный купол», предназначенных для Украины, — это не просто очередная новость из корпоративной хроники.

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Геннадий Бережнов

Немецкие компании больше не могут конкурировать на открытом рынке и понятно почему. Однако понимая происходящее и теряя своё благополучие Мерц делает всё что бы сделать больно России.  Однако его избрали и получили чего не хотели.