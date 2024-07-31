Красный флаг мести: ответ на удар по ХАМАС и гибель Хании будет жёстким

Представители МИД Ирана назвали США соучастниками убийства лидера ХАМАС в Тегеране. Иранские политики назвали гибель Хании терактом, нарушением Устава ООН и международного права, а также угрозой миру и безопасности.
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