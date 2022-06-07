Вместо работы казанцы предпочитают путешествия

Выяснилось, что 26% респондентов проводили бы время в путешествиях, а хобби выбрали 14% опрошенных. Заниматься домохозяйством и семьей предпочли 11% казанцев, а для 9% было бы интересно направить ресурсы на благотворительность и саморазвитие.