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Гибель транспорта «Армения» 7 ноября 1941 года. Падение обороны Крыма

Гибель транспорта «Армения» 7 ноября 1941 года. Падение обороны Крыма

Торпеды подвешивались под фюзеляж и отстреливались электрическим приводом. Малая скорость самолета и высота над уровнем моря при сбросе торпед, необходимость выдерживания прямолинейного и стабильного курса и тангажа делали из торпедоносца хорошую мишень.

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