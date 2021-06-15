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Заявление: «Деньги от контрабанды сигарет идут на финансирование партий»

Заявление: «Деньги от контрабанды сигарет идут на финансирование партий»

Деньги от контрабанды сигарет на границе Республики Молдова с Румынией используются в том числе для финансирования политических партий, заявил бывший начальник Пограничной полиции Росиан Василой в эфире передачи Cutia Neagră на телеканале TV8.

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