Заявление: «Деньги от контрабанды сигарет идут на финансирование партий»

Деньги от контрабанды сигарет на границе Республики Молдова с Румынией используются в том числе для финансирования политических партий, заявил бывший начальник Пограничной полиции Росиан Василой в эфире передачи Cutia Neagră на телеканале TV8.
Деньги от контрабанды сигарет на границе Республики Молдова с Румынией используются в том числе для финансирования политических партий, заявил бывший начальник Пограничной полиции Росиан Василой в эфире передачи Cutia Neagră на телеканале TV8.
Свежие комментарии