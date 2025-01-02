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Экс-игрок «Ванкувера» Ричардсон о конфликте Миллера и Петтерссона: «Я говорил Джей Ти: «Ты слишком строг к парню. Ты потеряешь его, если будешь продолжать в том же духе»

Форвард выступал за клуб в конце сезона-2021/22. Ранее появилась информация о том, что между Джей Ти Миллером и Элиасом Петтерссоном сложные отношения в коллективе.

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